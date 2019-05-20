В Росавиации сообщили, в чем вина экипажа сгоревшего SSJ-100

Экипаж лайнера Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", потерпевшего крушение в московском аэропорту Шереметьево, совершил несколько ошибок при заходе на посадку.

Как говорится в документах Росавиации, пилоты нарушили инструкцию и не выпустили тормозные щитки во время снижения борта.

Кроме того, капитан самолета перед крушением несколько раз с максимальным усилием пытался отклонить судно то вверх, то вниз. Как говорят специалисты, это привело "к знакопеременным изменениям угла тангажа"

В Росавиация также подтвердили сообщения о том, что самолет заходил на посадку с превышением максимальной массы на 1,6 т, однако скорость в момент посадки не была превышена, сообщают "Ведомости".

Тем временем, Межгосударственный авиационный комитет завершил расшифровку бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплутационного) SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево 5 мая.

"Комиссией по расследованию в соответствии с российским законодательством в адрес Росавиации направлено последующее донесение об авиационном происшествии. Техническая комиссия МАК взаимодействует с правительственной комиссией, назначенной в целях расследования катастрофы самолета Superjet RRJ-95B (бортовой номер RA-89098) публичного акционерного общества "Аэрофлот – российские авиалинии", происшедшей 5 мая 2019 г. в Московской области, оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, а также содействия в ликвидации последствий указанной катастрофы", - говорится в сообщении МАК.

Напомним, в результате аварийной посадки и последовавшего пожара в самолете погиб 41 человек, всего на борту были 78 человек.