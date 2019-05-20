Huawei лишили Android из-за "чернового списка" Трампа

Американская корпорация Google объявила о завершении сотрудничества с китайской корпорацией Huawei после внесения ее в "черный список" американского правительства.

Для китайского гиганта будет ограничен доступ к технологиям и программному обеспечению Google.

По этой причине гаджеты Huawei не будут получать обновления операционной системы Android, а владельцы смартфонов китайского производителя потеряют доступ к приложениям от Google, среди которых - Google Play и Gmail, сообщает РИА "Новости".

США, в частности, обвиняют Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать осуществлению правосудия в ходе расследования этих нарушений в американскими властями.

В конце декабря министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения в адрес Huawei. Китайская компания обвиняется в попытках получения данных о компании T-Mobile, мошенничестве и отмывании средств.

До этого, в начале декабря, по американскому запросу в Канаде была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Пекин предупредил, что примет меры против США и Канады, если Ваньчжоу будет выдана Соединенным Штатам.