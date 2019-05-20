14 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

Составлен список самых надежных подержанных автомобилей

Названы десять самых надежных подержанных моделей автомобилей.

Список составил британский портал What Car по итогам исследования. Эксперты опросили более 18 тыс. владельцев авто, которым от четырех до десяти лет. Автомобилисты оценивали свои машины на предмет надежности и сообщали о проблемах при обслуживании.

Самой надежной оказалась Toyota Yaris. На втором месте - Lexus CT. Замкнул тройку автомобиль Audi Q3, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в марте аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных легковых автомобилей в России. Возглавила список продаваемых машин в 2018 году Hyundai Solaris, которых было продано 65,6 тыс. экземпляров. Второе и третье места рейтинга заняли отечественные Lada Granta и Vesta (65,2 и 65,1 тыс. штук соответственно).

Далее по популярности идет Volkswagen Polo (59,5 тыс. проданных седанов), а на пятом месте Kia Rio, которых продано 59,4 тыс. экземпляров.

Ранее был составлен рейтинг самых лучших автомобилей прошлого года. Самой надежной машиной оказалась Toyota Camry седьмого поколения.

Самой безопасной машиной признали Volvo XC90. Новое поколение Mercedes Maybach S600 названо самой комфортной машиной.

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Составлен список самых надежных подержанных автомобилей

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Теги: автомобили, машины, транспорт, Toyota



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