14 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
IT-форум-2018, айтифорум в Югре (2018) | Фото: vk.com/shtabugra

В России могут создать виртуальную экономическую зону

Министерство экономического развития выступило с инициативой по созданию экстерриториальной свободной экономической зоны для IT-компаний, ориентированных на экспорт.

Так в ведомстве предложили выполнить наказ президента России и увеличить несырьевой экспорт с $149,8 млрд в 2018 году до $250 млрд к 2024 году. Ранее Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.

Идея налоговых льгот для IT-сектора не нова и похожа на "Сколково", где резидентам на 10 лет обнуляют налог на прибыль и НДС, дают льготу по страховым взносам, освобождают от налога на имущество и возмещают таможенные платежи, сообщают "Ведомости".

Инновационный центр "Сколково" - действующий в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий, первый в постсоветское время в России строящийся "с нуля" наукоград, а также территория, представляющая собой протуберанец за МКАД, и городской микрорайон российской столицы, говорится на сайте Wikipedia.

В комплексе обеспечиваются особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России.

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В России могут создать виртуальную экономическую зону

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Теги: экономическая зона, IT-компании



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