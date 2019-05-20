14 Сентября 2020
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Экономика В России
Облигации федерального займа, ОФЗ (2016) | Фото: utmagazine.ru

Греф назвал самый безопасный финансовый инструмент для россиян

Облигации федерального займа (ОФЗ) для населения являются одним из самых безопасных финансовых инструментов.

Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф. "Я в двух выпусках покупал ОФЗ, там неплохая доходность, как раз рублевых", — сообщил глава банка. "Я в свое время покупал валютные бонды, на приличную сумму, и заплатил налогов столько, что практически весь доход ушел у меня в налоги", — отметил Греф, добавив, что подушка — не лучшее место для хранения денег, тогда, как "крупные банки — это абсолютная надежность хранения денежных средств", сообщает "Прайм".

Министерство финансов России выпускает "народные" ОФЗ с 2017 года. В отличие от рыночных облигаций, они имеют фиксированную стоимость. Владельцы праве предъявить их к выкупу в любой день до даты погашения облигаций по номинальной цене.

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Греф назвал самый безопасный финансовый инструмент для россиян

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Теги: ОФЗ, облигации



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