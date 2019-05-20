14 Сентября 2020
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Экономика В России
(2004) |

Новак сообщил о предстоящем дефиците нефти на мировом рынке

Министерство энергетики РФ считает, что на мировом рынке нефти может предстоящим летом произойти дефицит.

Этому может поспособствовать рост спроса, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

"Он [спрос] обычно растет в отношении зимнего периода на 2 млн баррелей в сутки, поэтому нужно будет смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита", — сказал министр.

По его данным, мировые запасы нефти сейчас на 13 млн баррелей больше, чем были пять лет назад. На это оказывают влияние несколько факторов. Так, показатели спроса, например, оказались ниже прогнозируемых до этого, сообщают "Известия".

Напомним, в апреле министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Цены на нефть могут снизиться до 40 долларов за баррель в случае отказа от сделки по сокращению добычи ОПЕК+. Если ОПЕК+ не продлит соглашение о сокращении добычи нефти, россияне почувствуют на себе эффект от снижения цен на нефть: он скажется на курсе рубля, но существенных последствий для экономики это не принесет благодаря бюджетному правилу и накопленным резервам, заявил министр.

Ранее Владимир Путин, комментируя сделку на Международном арктическом форуме, заявил, что сотрудничество с ОПЕК будет продолжаться.

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Новак сообщил о предстоящем дефиците нефти на мировом рынке

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Теги: нефть, Министерство энергетики РФ



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