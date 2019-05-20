Взрыв в Египте: возобновление чартеров могут отложить

Возобновление чартерных полетов из России в Египет оказалось под вопросом из-за взрыва, который произошел в Каире возле туристического автобуса.

Возобновление чартеров могут отложить на несколько месяцев, так как египетским властям сначала надо будет позаботиться о безопасности туристов не только на территории аэропортов, но и по дороге к отелям, сообщил источник "Интерфакса".

По его словам, российские власти рассмотрят возможность распространить требования безопасности туристов на автобусные перевозки, в том числе - экскурсионные маршруты.

Напомним, 19 мая в Каире, вблизи пирамид Гизы, произошел взрыв. Он прогремел возле туристического автобуса. 17 человек получили травмы. Россиян среди пострадавших нет.

Также пострадала легковушка с египтянами. По предварительным данным, пострадавшие граждане ЮАР и Египта.

Ранее сообщалось, что полеты из России на египетские курорты планируется возобновить ближе к октябрю. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, туриндустрия "давно готова к возвращению Египта". При этом возвращение чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх существенно скажется на ситуации на рынке. В первую очередь цены изменятся на более бюджетные направления, среди которых Турция, Таиланд, ОАЭ.