Взрыв в Египте: возобновление чартеров могут отложить

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия За рубежом
Египет, туризм, пляж, отдых, зонт (2016) | Фото: Накануне.RU

Взрыв в Египте: возобновление чартеров могут отложить

Возобновление чартерных полетов из России в Египет оказалось под вопросом из-за взрыва, который произошел в Каире возле туристического автобуса.

Возобновление чартеров могут отложить на несколько месяцев, так как египетским властям сначала надо будет позаботиться о безопасности туристов не только на территории аэропортов, но и по дороге к отелям, сообщил источник "Интерфакса".

По его словам, российские власти рассмотрят возможность распространить требования безопасности туристов на автобусные перевозки, в том числе - экскурсионные маршруты.

Напомним, 19 мая в Каире, вблизи пирамид Гизы, произошел взрыв. Он прогремел возле туристического автобуса. 17 человек получили травмы. Россиян среди пострадавших нет.

Также пострадала легковушка с египтянами. По предварительным данным, пострадавшие граждане ЮАР и Египта.

Ранее сообщалось, что полеты из России на египетские курорты планируется возобновить ближе к октябрю. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, туриндустрия "давно готова к возвращению Египта". При этом возвращение чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх существенно скажется на ситуации на рынке. В первую очередь цены изменятся на более бюджетные направления, среди которых Турция, Таиланд, ОАЭ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Взрыв в Египте: возобновление чартеров могут отложить

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Египет, взрыв, чатеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.05.2019 17:44 Мск В Египте взрывчатка сработала рядом с туристическим автобусом, 17 пострадавших

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети