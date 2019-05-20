Баскетболисты ЦСКА стали победителями Евролиги

Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу, обыграв турецкий клуб "Анадолу Эфес" в финальном матче Евролиги.

Встреча закончилась со счетом 91:83. Эта победа — четвертая в истории российского клуба. В последний раз баскетболисты ЦСКА выигрывали турнир в 2016 году у турецкого клуба "Фенербахче" - 101:96. Также ЦСКА становился победителем в 2008 и 2006 годах, выиграв оба раза у израильского "Маккаби" - 91-77 и 73-69 соответственно.

ЦСКА - 25-кратный и текущий чемпион страны. Также он является вторым по количеству трофеев баскетбольным клубом Европы, уступая лишь мадридскому "Реалу", который становился чемпионом Евролиги 10 раз, сообщают "Ведомости".