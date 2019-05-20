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Общество За рубежом
(2019) | Фото: eurovision.tv

СМИ: итоги "Евровидения" могут отменить из-за нарушения правил конкурса

По итогам "Евровидения-2019" произошел скандал.

После победы Дункана Лоуренса в интернете нашли видео, на котором певец исполняет аналогичную композицию. Тем временем, правила конкурса гласят о том, что песня должна быть написана специально для "Евровидения". Этот проступок дал основания считать, что результаты песенного первенства пересмотрят.

Продюсер победителя Воутер Харди признал, что композиция Arcade, принесшая победу Нидерландам, не является новой. По его словам, работа над песней велась в течение двух последних лет. Харди рассказал, что существовало множество различных вариантов песен, а значит, правила конкурса не могут быть нарушены, так как композиция исполнялась лишь единожды, во время "Евровидения", сообщает телеканал "Звезда".

Артист из Нидерландов Дункан Лоуренс выиграл конкурс "Евровидение-2019". Он получил 492 балла в сумме от жюри и телеголосования. На втором месте конкурсант из Италии, а россиянин Сергей Лазарев оказался третьим. Разрыв между первым и вторым местом составил 27 очков, сообщается на сайте конкурса. У Лазарев сумел набрать 369 очков.

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СМИ: итоги "Евровидения" могут отменить из-за нарушения правил конкурса

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Теги: Евровидение, Израиль, скандал



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