Греф: ипотечные ставки могут опуститься до 8%

Ставки по ипотечным кредитам могут упасть до уровня 8%.

Как сообщил глава "Сбербанка" Герман Греф, это, как ожидается, произойдет в ближайшей перспективе. "У меня есть ощущение, что вполне может быть снижена ставка Центрального банка, и ставки по кредитам пойдут вниз",— сказал он.

Он отметил, что если инфляция будет до 4%, ипотечные ставки могут составить 7–8% годовых. "В следующем году, ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, вполне реально увидеть ставки в 8%, а может быть, даже и ниже",— подчеркнул Греф, сообщает "Коммерсант".

О снижении ипотечной ставки до 8% ранее говорили и в Банке России. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин. "У меня есть все основания полагать, что в течение трех лет при отсутствии каких-то уж чрезвычайных внешних непредвиденных шоков мы спокойно этой цели добьемся: будет где-то до 8%", — отметил он.

Тем временем, средняя ипотечная ставка в России в марте достигла максимума с августа 2017 года и выросла до 10,42%. Несмотря на это, по итогам первого квартала 2019 года банки выдали ипотеки на 618,4 млрд руб., что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.