В Хабаровске задержали двух китайских мошенников, обманувших более 1,5 млн человек

Полицейские задержали в хабаровском аэропорту двух граждан КНР, жертвами которых стали более 1,5 млн человек в Китае.

Задержанные находились в международном розыске. Они обвиняются в пирамидальном селлинге на своей родине. Сумма причиненного ущерба от действий мошенников составила около 13,4 млрд юаней ($1,8 млрд), сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в России мошенники нашли новый способ обмана клиентов Сбербанка: они звонят гражданам с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские и указаны на обратной стороне банковской карты.

По данным издания, злоумышленники звонят с номеров 900 и +7 (495) 500-55-50, предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.

При этом они знают информацию о клиенте, вплоть до паспортных данных. Кроме того, "сотрудники" банка предоставляли информацию об остатках на счете или о последних трансакциях.