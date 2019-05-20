14 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
проект североуральского сквера &quot;Молодежный&quot; (2019) | Фото: администрация Североуральска

В Североуральске опасаются вырубки деревьев, как в Екатеринбурге, при "благоустройстве" сквера

В городе Североуральск Свердловской области местные власти провели конкурс на комплексное благоустройство Молодежного сквера на улице Ленина, результаты которого объявят в понедельник, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Начальная цена трех контрактов составила 28 млн 946 тыс. 950 руб., источник финансирования - бюджет Североуральского городского округа. Планируется потратить 9 млн 853 тыс. 590 руб. на планировку территории, устройство асфальтово-бетонных покрытий, брусчатки из гранодиорита и других покрытий. 9 млн 604 тыс. 965 руб. направят на озеленение, ограждение парка, строительство малых архитектурных форм и переносных изделий. Ещё 9 млн 488 тыс. 395 руб. - начальная стоимость работ по устройству фонтана, наружного освещения и системы видеонаблюдения.

При этом авторы идеи в лице местной администрации изначально собирались спилить, выкорчевать и выкопать деревья и кустарники, растущие в сквере в настоящее время, сообщали местные СМИ.

После обнародования этих планов, североуральцы на городском портале "ПроСевероуральск" начали писать отзывы, в которых выражали недоумение и возмущение (авторский стиль сохранён).

"Это у нас в городе видать норма, вырубать все посаженные деревья и садить новые, которые неизвестно как и сколько приживаться будут! сколько можно город уродовать своими безумными планами! обустраивайте, оборудуйте, деревья зачем убирать?? Кто-то из родни в питомнике сбывает родне в администрации саженцы? как иначе объяснить повсеместную вырубку некогда зеленого города? посмотрите аллея по Молодежной на что похожа, не деревца не куста, как на кладбище. А пыль? раньше птицы на аллее были, сейчас никого и ничего", - делится автор под ником Правдоруб.

"Спилить, выкорчевать и выкопать" - вот вся суть администрации!!! А попробуйте вписать существующие деревья и кустарники в проект??? Слабо???" – добавляет Lex.

североуральский сквер "Молодежный"(2019)|Фото: информационный портал "ПроСевероуральск"

"Маразм зашкаливает. Почему молодёжь СУБРа не возмущается??? Это же ИХ ТРУД хотят порушить. Деревья, их руками посаженные, хотят ВЫКОРЧЕВАТЬ. А построить на новом месте, оставив "Молодежный " СУБРовский сквер в покое, СЛАБО???" – это к полемике присоединился лидер общественного движения Североуральска "Город – наш общей дом" Владимир Головкин, который в дальнейшем пояснил корреспонденту Накануне.RU, что сквер изначально заложили работники Североуральского бокситового рудника (СУБР).

североуральский сквер "Молодежный"(2019)|Фото: информационный портал "ПроСевероуральск"

"Тендер выиграет по-любому "своя" фирмочка которая потом наймет другую контору - друзей с кавказа, которые в свою очередь половину работ не сделают – вот вам и прибыль на ровном месте", - предполагает пользователь Денис.

65-летний житель Североуральска Роман Касанов, услышав, что власти города планируют заняться обустройством сквера, даже обратился к депутатам местной думы с призывом прислушаться к народу и пересмотреть планы.

"Я понимаю, что во власти много безголовых чиновников, но дойти до такого, поставить все с ног на голову, просто чтобы освоить большие деньги, это перебор", - заявил он.

Пресс-секретарь администрации Североуральского городского округа Наталья Плотникова пояснила Накануне.RU, что о полной вырубке речь не идёт.

"Действительно, сейчас по городу распространяются слухи, о том, что все деревья в парке выкорчуют и ничего не останется, но это лишь слухи, не имеющие оснований, - официально заявила пресс-секретарь мэрии. - Представители администрации Североуральского городского округа прекрасно понимают, что уничтожать деревья не стоит, что жители города принимали участие в посадке этих, ещё довольно молодых, растений. Поэтому около 70% деревьев в сквере останется, их впишут в новый дизайн сквера, а те 30%, которые придётся убрать, аккуратно выкопают и пересадят на другое место, во дворах домов – соответствующие задания получат управляющие компании".

Согласно концепции проекта, которая есть в распоряжении редакции, в сквере появятся скейтпарк, скамья “Сердце” (или Лавка примирения) указатель “Нулевой километр семейного счастья" (поскольку объект находится рядом с городским ЗАГСом и роддомом), фигура “Мышонок-обнимашка” с зонтиком, 10 скамеек, 12 банкеток "Пифагор" , 21 урна, качели, горки, велодорожка с велопарковкой и бесплатный Wi-Fi. Последним штрихом станет установка в сквере стены для граффити.

проект североуральского сквера "Молодежный"(2019)|Фото: администрация Североуральска

В обосновании необходимости благоустройства сквера сказано следующее: “Сквер Молодежный является центром притяжения городской активности, расположен вдоль улицы Ленина, что в свою очередь формирует единое общественное пространство".

Работы по благоустройству должны быть завершены к 1 октября текущего года. В управлении по размещению муниципальных заказов администрации Североуральска Накануне.RU обещали назвать победителей электронного аукциона, которым предстоит освоить почти 30 млн бюджетных рублей, 20 мая.

Отметим, что на фоне протестных акций в Екатеринбурге, которые провели защитники сквера у Драмтеатра, где собираются построить храм святой Екатерины, тема вырубки зелёных насаждений в городской черте воспринимается в обществе крайне болезненно.

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В Североуральске опасаются вырубки деревьев, как в Екатеринбурге, при "благоустройстве" сквера

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Теги: Североуральск, сквер Молодёжный, вырубка деревьев



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Развитие сюжета:

Ранее 20.05.2019 15:16 Мск В Североуральске на аукционе победило предприятие, снизившее на 26 копеек цену многомиллионного контракта по благоустройству сквера

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