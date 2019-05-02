Фонд урбаниста Варламова собирает деньги на восстановление тюменского памятника культуры

Фонд сохранения исторического наследия "Внимания", учрежденный фондом городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца, объявил сбор средств на восстановление дома с резными воротами, расположенного в Тюмени, по адресу ул. Льва Толстова, 5, передает корреспондент Накануне.RU.

"Дом построен в 1950 г. мастерами, которые еще помнили старую школу резьбы и кузнечного дела. Он выделяется искусным декором и необычными водостоками, что было редкостью для послевоенного времени", - описывается памятник культуры на сайте фонда. Также отмечается, что богато декорированные деревянные ворота являются редкостью для города, в котором практически не осталось ворот из дерева, особенно оригинальных, а не полностью сделанных заново.

"Одна из интересных деталей – маленькая красная звезда над калиткой. Именно такие звездочки вешали в Тюмени в 1980-х годах на дома, где жили ветераны Великой Отечественной войны", - сообщают в фонде культурного наследия.

Фасад, крышу и ворота дома очистят от старой краски и заново покрасят в соответствии с новым цветовым решением, которое выделит резьбу и другие элементы. Вместо забора из профнастила будет построен деревянный забор. Также в рамках реставрации будут отремонтированы водостоки. Кроме того, кузнецы создадут копию ранее разрушившегося дымника.

Всего на ремонтные работы планируется собрать 43 тыс. 734 руб. Деньги пойдут на изготовление дымника, покупку материалов и инструментов для волонтеров, которые займутся восстановлением дома.

На момент публикации материала удалось собрать 5 тыс. руб.