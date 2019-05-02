В майские праздники в Ханты-Мансийске на реке Иртыш начался ледоход

В Ханты-Мансийске в первомайские праздники начался ледоход. Фотографиями и видеозаписями природного явления местные жители поделились в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ханты-Мансийск, 1 мая. Вот такой подарочек - ледоход. Во всю ширь идет. Иртыш", - комментирует за кадром автор видеоролика.

Как сообщают в окружном МЧС, по данным на 2 мая, кромка ледостава находится в районе слияния рек Обь и Иртыш. Хвост ледохода - в районе Ханты-Мансийска. Его протяженность составляет около 21 км.

На реке Обь ледоход проходит по территории Томской области. До границы с Югрой - более 350 километров, сообщают спасатели. Дрейф льда отмечается на реке Конда в населенном пункте Болчары, в районе поселка Выкатной - подвижка льда. На реке Северная Сосьва, по информации спасателей, наблюдается ледостав.

Подтоплений населенных пунктов нет. Сотрудники МЧС напоминают, что в период ледохода запрещено выходить на водоемы, переправляться через реку, подходить близко к реке в местах затора льда и приближаться к ледяным заторам, а также отталкивать льдины от берегов, прыгать по ним, кататься на плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах.