Дмитрий Медведев поручил к 2021 году создать единую государственную систему учета отходов

Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи с участниками Всероссийского экологического форума "Чистая страна" поручил Минприроды и Минкомсвязи РФ создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, передает корреспондент Накануне.RU.

Единая система учета отходов должна быть создана до 15 января 2021 года, говорится в тексте документа, опубликованного на сайте правительства.О проделанной работе ведомства должны отчитываться ежеквартально. Первый доклад следует представить 15 октября 2019 г.

Минприроды, Минфину и Минэкономики премьер поручил проработать вопрос возврата средств за оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО гражданам, которые занимаются раздельным сбором мусора. Сроки выполнения поручения - до 1 июля 2019 г.

Также Минприроды и Минстрой должны до 1 июля провести инвентаризацию контейнерных площадок и составить список регионов, которым необходимо софинансирование из федерального бюджета для приобретения контейнеров для накопления ТКО.