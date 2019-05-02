02 Мая 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский заявил, что у Украины с Россией общая только граница

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины с Россией общая только граница. Об этом он написал в Facebook в ответ на слова президента РФ Владимира Путина, что у России и Украины много общего и от общего гражданства люди только выиграют.
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Зеленский написал, что из-за возвращения Крыма в состав России и ситуации в Донбассе "из общего у нас осталось только одно - это государственная граница". И Россия "должна вернуть контроль за каждым миллиметром границы с украинской стороны".

Он обвинил именно Россию в плохих отношениях между странами.

Отметим, что Зеленский начал свой пост как заочный ответ Путину, а закончил тем, что российские политики освоили публичное общение с ним, видимо, намекая на то, что Путин прокомментировал его слова.

Что касается отсутствия общего, то Зеленский явно преувеличил: он только совсем недавно изменил свое имя в Facebook с "Владимир Зеленский" на "Володимир Зеленський" и начал писать на мове.

Напомним, 27 апреля Путин заявил, что рассматривает вариант упрощенного предоставления российского гражданства для всех жителей Украины. Зеленский заявил, что Путин зря тратит время, так как желающих почти не будет.

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Зеленский заявил, что у Украины с Россией общая только граница

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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