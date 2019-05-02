В Нижнем Новгороде в продажу поступили георгиевские ленты со свастикой

В Нижнем Новгороде в продаже появились георгиевские ленты со свастикой. Информацией уже заинтересовались правоохранители, сообщает "Рен-ТВ".

Разместивший в соцсетях фотографию георгиевских лент блогер Александр Дейч предположил, что свастика появилась на георгиевской ленте из-за незнания производителя. Блогер выразил мнение, что ленту могли сделать в Китае и что она могла означать как символизирующая СССР звезда "раздавила фашистскую погань". Однако исполнить задумку удалось не лучшим образом.

Жители города отмечают, что покупать такую ленту не собираются.