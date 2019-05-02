В Одессе почтили память жертв Одесской Хатыни

В Одессе прошли мероприятия в память о жертвах Одесской Хатыни, когда в Доме профсоюзов были заживо сожжены, согласно официальным данным, 46 человек - противников нацистской власти на Украине.

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Власти максимально ограничили доступ к местам гибели: поставили фильтрационные пункты, ограничили движение транспорта, вывели около 2,5 тыс. полицейских, которые оцепили территорию Куликова поля и Соборной площади.

Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что некие силы попытаются раскачать ситуацию в Одессе и стране и МВД будет им противостоять.

В течение дня одесситы приходили возложить цветы. Не обошлось без провокаций. Днем около 40 молодых неонацистов проникли на Куликово поле с красными шарами. Их обступили одесситы, произошли стычки. Нацисты выкрикивали свой лозунг "слава Украине". Также была задержана 15-летняя девочка с советской символикой.

Примечательно, что нацисты вместе с раскольниками провели свои акции на Греческой, где погибли два "евромайдановца". Духовенство же Одесской епархии канонической УПЦ совершило панихиды по погибшим на Куликовом поле.

Из известных политиков память погибших пришли почтить Юрий Бойко, Вадим Новинский. Показательно, что в Верховной раде, когда депутат Игорь Шурма напомнил о трагедии, ему просто отключили микрофон.

Напомним, никакого расследования трагедии на Украине до сих пор не проведено, а нацисты по факту сожжения людей злорадствуют. Тема Одесской Хатыни фактически табуирована на уровне власти и неохотно упоминается в СМИ.