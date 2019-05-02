02 Мая 2019
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Чистая российская нефть поступила в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба"

Сегодня чистая российская нефть поступила по нефтепроводу "Дружба" в Белоруссию. В настоящий момент идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

На границу Республики Беларусь нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством, поступила в 12.40 [время совпадает с московским - примеч. ред.]. Согласно сведениям диспетчерской службы "Гомельтранснефть Дружба", проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары ЛПДС "Унеча".

Стандартные технологические операции и отбор проб прибывшей партии нефти проводился в присутствии представителей "Транснефти" и "Гомельтранснефть Дружба".

В сторону ЛПДС "Мозырь" транспортировка нефти продолжилась в 14.28.

"Все действия сторонами согласованы и проводятся по графику", - подчеркнули в "Белнефтехим".

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемого из России топлива были обнаружены 19 апреля. Помимо Минска, транзит ограничили Польша и Чехия.

По словам президента России Владимира Путина ситуация с некачественной нефтью нанесла России серьезный имиджевый, материальный и экономический ущерб, а также показала необходимость перемен в системе контроля.

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Чистая российская нефть поступила в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба"

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Теги: нефтепровод дружба, нефть, качество нефти



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