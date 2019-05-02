В новоуренгойском ТЦ несколько человек получили ножевые ранения

Несколько посетителей новоуренгойского торгового центра "Солнечный" получили ножевые ранения, сообщают "Вести Ямал" со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вечером, 1 мая. Между молодыми людьми вспыхнул конфликт, один из участников которого пустил в ход нож. Пострадали несколько человек, в том числе охранник. Сотрудники ТЦ включили пожарную сигнализацию, чтобы посетители покинули здание. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, ОМОН и "скорой помощи".

По информации издания, нападавший был задержан. В больницу с ножевыми ранениями были доставлены двое мужчин. Сведений о погибших в настоящий момент нет.

Сегодня торговый центр усилит охрану и продолжит работать в штатном режиме.