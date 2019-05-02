Участники митинга в Москве потребовали от новых украинских властей начать расследование событий Одесской Хатыни

Митинг "Помни Одессу!" прошел сегодня в Москве на Суворовской площади. Собравшиеся почтили память погибших 42 человек, которые были заживо сожжены в Доме профсоюзов за требования союза с русским народом, передает корреспондент Накануне.RU.

Участниками акции стали сотни человек. До начала мероприятия люди скандировали лозунги: "Одесса - русский город!", "Позор киевской хунте!", "Свободу русским патриотам!", "Не забудем, не простим!"

Не обошлось без задержаний. Нескольких активистов перед самым началом митинга остановила полиция. Как выяснилось, митингующие вели сбор средств на помощь политическим заключенным, однако стражи правопорядка не позволили этого делать. Впрочем, задержанных очень быстро отпустили.

"Многие из тех, с кем мы стояли плечом к плечу, сложили головы, - открыл митинг памяти о погибших в Одессе секретарь Федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин, - но мы показали, что, несмотря на мор последних десятилетий, не оскудела наша земля героями, не превратилась в водицу русская кровь. Почтим их память минутой молчания".

Перед собравшимися выступил лидер движения "Новороссия" Игорь Стрелков.

"Хочу поблагодарить, за то, что вы в этот ненастный выходной день пришли поддержать традицию поминовения наших товарищей, пять лет назад выступивших и ценой своей жизни подтвердивших свою русскость, свою преданность России и русскому народу", - обратился к участникам митинга Стрелков, отметив, что 2 мая - это очень тяжелая дата.

Военный деятель, полковник Владимир Квачков отметил, что местом акции стала площадь, получившая название в честь великого русского полководца - Александра Суворова.

"Суворов знал Одессу, отвоевывал эти русские земли, возвращал в состав Российской империи. Я убежден, что битва, которую вели Суворов и Ушаков, и наши люди в Новороссии - это одна и та же битва. Битва за великую и могучую империю. За союз великой, малой и белой Руси", - заявил он во время митинга.

Член федерального совета "Партии Дела" Максим Калашников, рассуждая о произошедшей в Одессе трагедии, отметил, что большую ответственность за нее несут те, кто тогда не пришел городу на помощь.

"2 мая 2014 года наступил момент истины. Все мы увидели, что нами правят те же, кто разделили, разодрали Советский Союз. Воплотили надежды Гитлера, а сейчас лицемерно почитают память Великой Отечественной войны. Им плевать на вековые усилия русского народа. Расплата все равно придет. Пять лет назад они упустили великий шанс на воссоединение великороссов и малороссов, упустили шанс на создание Малороссии. И сейчас беда приходит в РФ. Потому что видно, куда они завели ситуацию. Но я считаю, что мы это сражение выиграем, поклянемся, что не допустим нового 1991 года. Пусть они, ушедшие на небеса [в Одессе пять лет назад], будут свидетелями нашей клятвы", - заявил он.

"Пять лет назад прибывшие из Киева и Харькова в Одессу украинские ультранационалисты заблокировали во Дворце профсоюзов несколько сот противников власти, установившейся в Киеве в результате госпереворота, - обратился к митингующим один из организаторов акции Сергей Скворцов, зачитывая резолюцию митинга. - Здание обстреливали и забрасывали бутылками с горючей смесью. Пожарным не давали тушить огонь, тех, кто кое-как выбрался по веревке, избивали. Избивали и медиков, пытавшихся оказать им первую помощь. Люди разбивались насмерть, выпрыгивая из окон, задыхались в дыму. Многие погибли от пуль. Массовые убийства мирных участников акции протеста выступающих за союз с Россией справедливо нарекли Одесской Хатынью".

Он отметил, что серьезного расследования столь ужасного преступления не было до сих пор. В резолюции митинга прозвучало требование признать "бандеровщину абсолютным злом", не идти с ней ни на какие компромиссы, потребовать от новых украинских властей провести тщательное расследование произошедшего и восстановления прав граждан, в том числе, права на родной язык. Также в списке требований прозвучала необходимость признания ДНР и ЛНР со стороны России.

Резолюция была принята единогласно.