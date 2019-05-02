02 Мая 2019
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Роспотребнадзор предупредил россиян в "свином" гриппе в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках "свиного" гриппа, которые регистрируются в Индии с начала 2019 г. в различных штатах страны, начиная с самого крупного - Раджастан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Только за январь в штате было зарегистрировано более 1100 подтвержденных случаев этого заболевания. 49 из них завершились летальным исходом. В штате Теленгана с начала года и по марь было зарегистрировано более 300 случаев "свиного " гриппа, 13 из которых со смертельным исходом. В штате Мадхья-Прадеш в конце марта "свиным" гриппом заболели 150 человек, из них 40 умерли. В штате Западная Бенгалия от этого заболевания скончались восемь человек, в штате Орисса - четверо, всего заболевших - более 130.

Хуже всего обстоят дела в штате Махараштра в центре Индии с населением 113 миллионов человек. По информации департамента здравоохранения штата, с 1 января по 20 апреля 2019 года здесь зарегистрировано более 1300 случаев "свиного" гриппа А/H1N1, из которых 110 - со смертельным исходом.

В настоящий момент активность трансмиссии вируса несколько снизилась по сравнению с первым кварталом текущего года.

Роспотребнадзор напоминает россиянам о важности вакцинации против гриппа.

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Роспотребнадзор предупредил россиян в "свином" гриппе в Индии

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Теги: Роспотребнадзор, свиной грипп, вирус, болезнь



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