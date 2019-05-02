Украина требует остановить "паспортную агрессию" России

МИД Украины "решительно осудил" новый указ президент России Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины. Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства.

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Там назвали указ "противоправным", не уточнив, однако, какое и чье право он нарушает. Также считают его "нарушением государственного суверенитета Украины".

В Киеве заявили, что все предыдущие и даже будущие нормативно-правовые акты РФ, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства, не будут признаваться украинской стороной.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все решения по поводу упрощения принятия гражданства РФ для граждан Украины. Отмечается, что Киев продолжит подстрекать Запад к "усилению консолидированного санкционного давления", а зарубежным дипучреждениям Украины поручено проинформировать иностранные столицы о "паспортной агрессии" России.

Как сообщало Накануне.RU, 30 апреля Киев выразил "решительный протест" в связи с началом работы в Ростовской области центров выдачи паспортов РФ жителям республик Донбасса и заявил, что не будет признавать российские паспорта у жителей ДНР и ЛНР. При этом украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что Россия действует исключительно в рамках своего внутреннего законодательства, решая, кому и как предоставлять свое гражданство.