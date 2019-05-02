02 Мая 2019
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Под Тюменью работник фермы вспорол вилами живот своему коллеге

Полицейские Тюменского района задержали работника фермы подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему коллег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники больницы поселка Новотарманский сообщили о том, что к ним поступил 61-летний мужчина с тяжкими телесными повреждениями. В ходе оперативной работы полицейские установили, что два работника фермы, расположенной у деревни Молчанова, распивали спиртные напитки. Один из мужчин заснул, а когда проснулся, увидел, что его коллега пьет без него. Он сделал замечаний товарищу, за что получил удар ножом в спину. Мужчина выбежал на улицу, взял вилы и ударил ими своего обидчика в живот. После позвонил хозяину фермы и признался в содеянном. Фермер доставил пострадавшего в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

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Под Тюменью работник фермы вспорол вилами живот своему коллеге

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Теги: фермер, живот, уголовное дело, вилы, тяжкий вред здоровью



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