Владимир Путин подписал закон об "ипотечных каникулах"

Президент России Владимир Путин подписал законопроект об "ипотечных каникулах". Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, законопроект об "ипотечных каникулах" позволяет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отложить выплату ипотечного кредита на срок до шести месяцев. К обстоятельствам для получения "ипотечных каникул" законодатели отнесли потерю работы, а следовательно и доходов, снижение доходов, временную нетрудоспособность более двух месяцев, потерю кормильца и получение инвалидности. Получить отсрочку, согласно законопроекту, можно только один раз.

Закон был принят в третьем чтении 18 апреля. 22 апреля его одобрили в Совфеде.

Изначально не подразумевалось, что налоговые каникулы будут распространяться в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Но, как ранее заявил президент, он не сделал вовремя оговорку, а "слово не воробей".