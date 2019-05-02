02 Мая 2019
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Завтра в Екатеринбурге вновь ограничат движение из-за репетиции парада Победы

Завтра в Екатеринбурге состоится предпоследняя репетиция парада военной техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Автолюбителей предупредили об ограничении движения транспорта. Так, 3 мая будет ограничено движение с 20.00 до 04.00 по проспекту Ленина (от Карла Либкнехта до Репина), по улице Репина (от Ленина до Малышева), по 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

Для сохранности городских дорог и граничной брусчатки на главной городской площади военную технику "обуют" в специальные прорезиненные "башмаки".

Также движение автомобилей будет ограничено 7 мая - на время последней, Генеральной репетиции. Военная техника пройдет по улицам города с 20.00 до 4.00.

Всего в Параде Победы примут участие более 2,1 тыс. человек и 91 единица техники.

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Завтра в Екатеринбурге вновь ограничат движение из-за репетиции парада Победы

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Теги: День победы, репетиция, ограничение движения



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