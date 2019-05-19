14 Сентября 2020
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Политика Санкт-Петербург
клавиатура, интернет, рука (2015) | Фото: hnet.com.br

Посещение подозрительных сайтов в «Даркнете» женой Резника лишило семейный бюджет ста тысяч рублей

Супруга скандально известного депутата Максима Резника Ксения Казарина, оказывается, поплатилась за собственную беспечность. Она потеряла 100 тысяч рублей, которые мошенники якобы списали с её карты, взломав счёт. На самом же деле, Ксения пренебрегла элементарными мерами безопасности, о которых предупреждают сотрудники банков и СМИ. Речь идёт о том, что не следовало вводить данные своей карты, включая секретные CVV и СVC коды на подозрительных сайтах.

Примеров тому, что мошенники могут воспользоваться этой информацией в корыстных целях, была масса. И вряд ли Казарина находилась в благостном неведении. На самом деле Казарина , подозревают эксперты, путешествовала по «Даркнету» с целью купить запрещённые вещества. И вполне возможно именно это привело к тому, что Казарина не досчиталась на своём счёте 100 тысяч рублей семейного бюджета. В правоохранительных органах были очень  удивилены -  как Казарина могла поверить мошенникам и купиться на их уловки?

Как заметил заместитель первого проректора по академическим вопросам РЭШ, профессор финансов Олег Шибанов, вероятность связаться с мошенниками в Даркнете очень высока.

скан, экономист, даркнет(2019)|Фото:скан, фан

В свою очередь Депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров допускает, что супруга Резника действительно могла покупать через Интернет запрещенные  вещества.

Напомним, одиозный депутат Максим Резник прославился после того, как ряд СМИ опубликовали видеозапись, на которой он предположительно курит марихуану. Пройти тест на наркотики Резник отказался. Судя по всему, депутату есть, что скрывать. Однако пока Резник сохраняет свой депутатский мандат, он автоматически неприкосновенен А допросы посещает его супруга. 

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Посещение подозрительных сайтов в «Даркнете» женой Резника лишило семейный бюджет ста тысяч рублей

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Теги: казарина, депутат резник, даркнет, карточка, запрещенные вещества



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