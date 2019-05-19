Греф: Проведена хирургическая работа по удалению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что Россия вылечилась от власти олигархов, которая, по его мнению, действовала в 90-е. За последние 19 лет, полагает Греф, проведена хирургическая работа по удалению капитала от управления. Греф особо подчеркнул, что не хотел бы вернуться в те времена.

"Я столкнулся с так называемыми олигархами в полный рост - первые годы нашей деятельности были напрямую связаны с большим количеством так называемых олигархов", - посетовал Греф. В то время, как считает глава Сбербанка, все СМИ контролировали олигархи и все публикации были заказными. Он отметил, что благодаря этому олигархи были могущественнее правительства.

Греф считает, что функции государства и предпринимателей нельзя путать, каждый должен заниматься своим делом. Такими откровениями он поделился в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".