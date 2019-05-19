Саакашвили предупредил Зеленского, что Порошенко готовит реванш

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Михаил Саакашвили, Украина, суд (2017) | Фото: unian.net

Саакашвили предупредил Зеленского, что Порошенко готовит реванш

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили предупредил избранного президента Украины Владимира Зеленского, что уходящий президент Петр Порошенко готовит реванш. Об этом он заявил на канале "Наш", комментируя последние действия Порошенко
Читайте также:

"То, что делал Порошенко, - это нашпиговывал везде своих людей. Например, сняли председателя Конституционного суда при помощи за уши притянутого повода для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека. Все это рассчитано на реванш через несколько месяцев", - спрогнозировал Саакашвили.

По его словам, на Украине все решения принимаются "за кулисами".

Отметим, что сегодня Порошенко пожелал Зеленскому "успешного президентства" и подчеркнул, что не все довел до конца, а потому не уходит из политики и никому не позволит свернуть с курса на НАТО и ЕС. Он заявил, что одних заявлений на этом направлении будет недостаточно.

Напомним, перед вторым туром выборов он обвинял Зеленского именно в недостаточно четкой прозападной позиции и лишь общих заявлениях на этот счет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Саакашвили предупредил Зеленского, что Порошенко готовит реванш

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети