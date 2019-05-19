Саакашвили предупредил Зеленского, что Порошенко готовит реванш

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили предупредил избранного президента Украины Владимира Зеленского, что уходящий президент Петр Порошенко готовит реванш. Об этом он заявил на канале "Наш", комментируя последние действия Порошенко

"То, что делал Порошенко, - это нашпиговывал везде своих людей. Например, сняли председателя Конституционного суда при помощи за уши притянутого повода для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека. Все это рассчитано на реванш через несколько месяцев", - спрогнозировал Саакашвили.

По его словам, на Украине все решения принимаются "за кулисами".

Отметим, что сегодня Порошенко пожелал Зеленскому "успешного президентства" и подчеркнул, что не все довел до конца, а потому не уходит из политики и никому не позволит свернуть с курса на НАТО и ЕС. Он заявил, что одних заявлений на этом направлении будет недостаточно.

Напомним, перед вторым туром выборов он обвинял Зеленского именно в недостаточно четкой прозападной позиции и лишь общих заявлениях на этот счет.