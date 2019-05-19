13 Сентября 2020
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миллер алексей борисович председатель правления оао газпром (2010) | Фото: Накануне.ru

Миллер допустил незначительную задержку Северного потока-2. "4/5 уже проплачено"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил изменение сроков запуска "Северного потока-2". По его словам, сдвиг, если он будет, будет незначительным. Напомним, США пригрозили дополнительными санкциями компаниям, участвующим в реализации российских газопроводов, в частности швейцарской Allseas и итальянской Saipem, занимающимся прокладкой труб для газопровода

"4/5 всего объема капитальных затрат, которые требуются для строительства газопровода, уже профинансировано. Даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно", - отметил Миллер.

Ранее "Газпром" подтвердил планы по завершению строительства и пуску "Северного потока-2" в 2019 году.

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Миллер допустил незначительную задержку Северного потока-2. "4/5 уже проплачено"

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Теги: северный поток, задержка, миллер, газпром



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