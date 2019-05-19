13 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
(2004) | Фото: www.ntv.ru

В Египте взрывчатка сработала рядом с туристическим автобусом, 17 пострадавших

17 человек пострадали при взрыве около туристического автобуса в Египте. Россиян среди пострадавших нет.

ЧП произошло вблизи пирамид Гизы, в районе строящегося Большого Египетского музея, взрывчатка сработала, когда автобус с 25 туристами проезжал мимо. Также пострадала легковушка с египтянами.

В числе пострадавших есть иностранные туристы, но нет россиян. По предварительным данным, пострадавшие граждане ЮАР (7 человек) и Египта.

 

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В Египте взрывчатка сработала рядом с туристическим автобусом, 17 пострадавших

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Теги: взрыв, пострадавшие, туристический автобус



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Развитие сюжета:

Ранее 20.05.2019 02:04 Мск Взрыв в Египте: возобновление чартеров могут отложить

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