Вода в курганском водопроводе соответствует СанПиН после двухдневной остановки очистных

Специалисты "Водного Союза" сегодня получили результаты анализа воды после остановки Арбинских очистных сооружений 17-18 мая.

Пробы были взяты с 16 контрольных точек. В результате мониторинга установлено, что вода в Кургане, поселке Юргамыш, селе Кетово, микрорайонах Увал, Черемухово, Тополя и Путейский соответствует гигиеническим требованиям СанПиН "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения".

Напомним, что для проведения работ, связанных с переключением водовода на заранее проложенную временную резервную нитку в Кургане была запланирована остановка водозаборных очистных сооружений "Арбинка". В субботу, 18 мая, в 9.00 подача воды была возобновлена.

Ранее прокуратура Кургана начала проверку по факту массового отключения воды в домах и организациях Кургана из-за остановки Арбинских очистных сооружений.

"В целях недопущения нарушения прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг надзорным ведомством направлены поручения в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор о проведении соответствующих проверок", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.