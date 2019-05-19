13 Сентября 2020
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Общество Курганская область
(2004) |

Вода в курганском водопроводе соответствует СанПиН после двухдневной остановки очистных

Специалисты "Водного Союза" сегодня получили результаты анализа воды после остановки Арбинских очистных сооружений 17-18 мая.

Пробы были взяты с 16 контрольных точек. В результате мониторинга установлено, что вода в Кургане, поселке Юргамыш, селе Кетово, микрорайонах Увал, Черемухово, Тополя и Путейский соответствует гигиеническим требованиям СанПиН "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения".

Напомним, что для проведения работ, связанных с переключением водовода на заранее проложенную временную резервную нитку в Кургане была запланирована остановка водозаборных очистных сооружений "Арбинка". В субботу, 18 мая, в 9.00 подача воды была возобновлена.

Ранее прокуратура Кургана начала проверку по факту массового отключения воды в домах и организациях Кургана из-за остановки Арбинских очистных сооружений.

"В целях недопущения нарушения прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг надзорным ведомством направлены поручения в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор о проведении соответствующих проверок", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

 

 

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Вода в курганском водопроводе соответствует СанПиН после двухдневной остановки очистных

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Теги: Курган, прокуратура, вода, Водный союз



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