13 Сентября 2020
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Происшествия Санкт-Петербург
банковская карта, перевод, счет (2017) | Фото: humanstory.ru

Не взломали, а обманули. Жена депутата Резника практически сама отдала мошенникам 100 000 рублей

В последнее время чета Резник-Казарина то и дело становятся участниками скандалов. Вначале в Сети появилось несколько видеороликов, где депутат ЗакСа предположительно курит марихуану и гашиш, в том числе и за границей. Затем парламентарий прошел лечение нарколога на дому. Сдавать тест на наркотики он отказался. В итоге жертвой его наркозависимости и алкоголизма вполне возможно стала жена Ксения Казарина, которую политик, судя по всему, избил. Но на этом семья парламентария не перестала попадать в скандальные истории.

ксения казарина, жена депутата резника(2019)|Фото:ФАН

Ранее стало известно, что у Казариной похитили 100 000 рублей. Предположительно в период с 15 по 16 мая ее банковскую карту взломали и украли указанную сумму. Заявление женщина подала 17 мая, а на следующий день произошла еще одна неприятность. Злоумышленники взломали и личную электронную почту Казариной.

По словам Резника, его супругу могли «развести» мошенники. Парламентарий также заявил, что взломать почту и украсть деньги могли люди, которые пытаются узнать подробности о его жизни для дальнейшей дискредитации.

депутат резник, twitter(2019)|Фото:ФАН

Вскоре стало известно, что Ксения Казарина всё-таки стала жертвой отчасти своей беспечности. Карту не взламывали. Женщине позвонили и представились сотрудниками банка. Ее попросили сообщить все данные карты, что она и сделала. После этого со счета было списано 100 000 рублей. Об этом ФАН сообщили источники в правоохранительных органах.

В последнее время такие случаи участились. В «Сбербанке» объяснили, что важно никому не называть данные своих карт. CVV-коды, СМС-коды, номера карт и одноразовые пароли – все это должно быть известно только держателю.

Сотрудники банка предупреждают, что такую информацию нельзя давать даже тем, кто звонит с номера, похожего на телефон банка. Если возникают сомнения, можно перезвонить в финансовое учреждение самостоятельно.

Однако интерес мошенников к семье депутата-наркомана легко объяснить. Людей с зависимостью, как известно, очень легко обмануть. Видимо, на то и была сделана ставка.

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Не взломали, а обманули. Жена депутата Резника практически сама отдала мошенникам 100 000 рублей

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Теги: ксения казарина, депутат резник, банковская карта, наркозависимость



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