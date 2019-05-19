При пожаре в конном клубе Перми погибли лошади

В пермском конном клубе произошел пожар. Пламя охватило площадь в 165 кв.м., распространившись по жилому дому и надворным постройкам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, была угроза распространения пламени на соседние близко построенные дома. В тушении принимали участие 20 человек личного состава, 7 единиц техники. Работало 5 звеньев газодымозащитной службы.

8 лошадей удалось эвакуировать в безопасную зону. В ходе тушения внутри сгоревших надворных построек были обнаружены пять лошадей.

Среди людей травмированных и погибших нет. На месте пожара работают сотрудники органов дознания 1 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.