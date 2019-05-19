Зеленский пообещал создать Раде неудобства

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, который вступит в должность 20 мая, пообещал создать Верховной раде неудобства из-за того, что она создала неудобства жителям Киева, назначив инаугурации на рабочий день. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

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Он напомнил, что просил провести инаугурацию в воскресенье, "чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян".

"Рада создала и сделала неудобства нам. Мы, обещаю, сделаем им", - сказал Зеленский.

Сообщается, что центр города будет перекрыт два дня. Сегодня в Раде пройдет репетиция инаугурации, но без Зеленского.

Как сообщало Накануне.RU, в СМИ появилась информация, что у Зеленского уже готов указ о роспуске Рады. Однако его пресс-секретарь Ирина Победоносцева назвала распространяемый документ "фейком". В то же время его советник Руслан Стефанчук подтвердил, что роспуск Рады возможен.