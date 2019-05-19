Финалисты Кубка России "Локомотив" и "Урал" сыграли вничью в рамках чемпионата страны. Под снегом

Футболисты екатеринбургского "Урала" и столичного "Локомотива" сыграли вничью в рамках 29 тура Российской Премьер - лиги (РПЛ).

Матч в уральской столице закончился со счётом 2:2. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами Антона Миранчука и Андрея Панюкова. Во второй половине игры Эль Кабир вывел "шмелей" вперёд, однако чуть позже Миранчук с пенальти восстановил равенство в счёте, оформив дубль. Отметим также, что в середине второго тайма с поля был удалён защитник хозяев Стефан Страннберг.

Несмотря на холодную погоду и снег матч в Екатеринбурге посетило 20 тыс. 647 зрителей.

Уже на предстоящей неделе команды встретятся вновь в рамках финала Кубка России. Решающая встреча турнира пройдёт 22 мая в Самаре.