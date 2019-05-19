Остановка АНПЗ не повлияет на топливный рынок, - Минэнерго

В Минэнерго считают, что остановка Антипинского НПЗ не скажется на топливном рынке. В период полной загрузки с предприятия поставлялось на внутренний рынок не более 10 тыс. т в месяц высокооктанового автомобильного бензина 5-го класса. Эти объемы могут быть замещены увеличением производства на других нефтеперерабатывающих предприятиях РФ без серьезного ущерба для топливообеспечения внутреннего рынка.

Такое заявление сделал представитель Минэнерго Интерфаксу.

Накануне выходных Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) прекратил прием нефти. Об этом сообщил представитель "Транснефти" Игорь Демин. Он добавил, что на остальные российские нефтеперерабатывающие заводы поставки нефти идут по плану.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Антипинский НПЗ уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании актива банкротом. О планах добиваться банкротства предприятия заявили также структура Сбербанка ООО "СБК" и "Московский кредитный банк" (МКБ).

Завод входит в группу компаний "Новый Поток". К проекту имеет отношение соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - сокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров.

Напомним, в августе 2018 г. в совете директоров АНПЗ усилились представители "Сбербанка".