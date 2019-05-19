"С политическим подтекстом". На "инсулиновом" митинге в Кургане потребовали отставки начальника областного депздрава

В Кургане 19 мая состоялся митинг КПРФ, где коммунисты призвали власти отправить в отставку главу департамента здравоохранения Курганской области Ларису Кокорину, передает корреспондент Накануне.RU.

На мероприятии было около 30 человек. Организатор митинга Наталья Воробьева подчеркнула, что выступает за полноценную жизнь зауральских детей, чтобы соблюдались все государственные гарантии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в поликлиниках города больным детям перестали выписывать бесплатный инсулин. После этого Кокорина встретилась с несколькими мамами и объяснила ситуацию.

По словам главы депздрава, нужный месячный запас инсулина у детей есть, а мамы обеспокоились задержкой обслуживания рецептов на следующий период. Оказалось, что ситуация возникла из-за безответственных сотрудников Курганской детской поликлиники, которые оперативно не вносили в специальный реестр данные об увеличении назначенных врачом доз. Именно поэтому возникло предположение, что инсулина нет.

Организаторы митинга отметили, что получили ответ от властей по поводу сложившейся ситуации, однако остались недовольны тем, что им ответил не лично врио губернатора региона Вадим Шумков, а его зам по соцполитике Татьяна Менщикова.

"В ответе мы не увидели предложенные правительством Курганской области меры по бесперебойному обеспечению сахаропонижающими лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. К Менщиковой обращались как родители пациентов с сахарным диабетом, так и руководитель областной общественной организации инвалидов "Диабетическое общество Курганской области". При обращениях поднимаемые вопросы не были ни решены, констатировалось отсутствие проблемы ввиду выдачи инсулина на данный момент, ни приняты во внимание неоднократность возникновения и отсутствие обеспечения инсулином во время отсрочки рецепта", - отметила Наталья Воробьева.

Главный врач Курганской областной детской больницы имени Красного креста Наталья Максимова полностью прокомментировала ситуацию с инсулином в регионе. По ее словам, все нуждающиеся дети будут обеспечены необходимым инсулином.

"По состоянию на 15 мая на отсроченном обеспечении по двум видам инсулинов находился 181 рецепт. 173 рецепта обеспечены за счет заключенных прямых договоров. 8 рецептов будут обеспечены за счет средств областного бюджета по решению антикризисного штаба до 17 мая этого года. Принято решение обеспечить пациентов расходными материалами к инсулиновым помпам за счет средств регионального бюджета", - сказала главврач.

Она также добавила, что до 24 мая на сайте детской больницы имени Красного креста появится специальный раздел "Санаторно-курортное лечение для пациентов с сахарным диабетом".

В "инсулиновом" митинге приняли участие депутат Курганской областной думы Борис Шалютин, депутат Курганской гордумы Яков Сидоров и секретарь по идеологии курганского регионального отделения КПРФ Василий Кислицын. Сидоров при всех призвал собравшихся отправить в отставку главу областного депздрава Кокорину, однако в митингующей толпе его поддержали единицы. Некоторые собравшиеся и вовсе посчитали, что мероприятие проведено специально перед грядущими выборами главы Курганской области и депутатов городской думы. По данным Накануне.RU, организатор митинга Наталья Воробьева будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в городской парламент по одному из тринадцати одномандатных округов.

"Это явно собрание сделано с политическим подтекстом. Прекрасно видно, что Воробьева пиарится за счет проблемы. Но ведь были ответы от главы департамента здравоохранения, людям объяснили, что инсулин есть, просто возникли некоторые проблемы с оформлением документов. В больницах там кто-то что-то напутал. Но не нужно говорить, что инсулина нет, он есть - это подтверждает и Кокорина, и Менщикова, не отрицают этого и пришедшие сейчас на митинг. Просто Воробьевой видите ли не понравилось, что ей в обращении ответил не сам Шумков", - поделился своим мнением с Накануне.RU пришедший на митинг житель Кургана Василий Муханин.

В конце мероприятия митингующие отметили, что продолжат следить за исполнением обещаний руководства области и департамента здравоохранения.