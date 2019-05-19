13 Сентября 2020
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Общество Москва
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Более 40 семей захотели удочерить девочку, брошенную в московской поликлинике

Удочерить девочку, брошенную в московской поликлинике, захотели более 40 семей. Об этом сообщает Telegram-канал База.

О желании забрать ребенка заявили десятки семей из Москвы и регионов. "Люди оборвали звонками телефоны больницы, где сейчас лежит ребёнок, некоторые заявляют, что готовы её забрать немедленно – прямо здесь и сейчас. Но это так не работает", - сообщает канал. Первоочередное право удочерения у родной бабушки брошенного ребенка и она уже готовит документы.

Напомним, в пятницу в одной из столичных поликлиник нашли двухлетнюю девочку Арину. 21-летняя мать девочки и ее 27-летний сожитель были задержаны накануне. Уголовное дело было возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

По данным следствия, молодая женщина совместно с сожителем посчитали, что её ребёнок будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям. "16 мая, реализуя свой преступный умысел совместно с сожителем, обманным путём забрали девочку от родственницы и отвезли её в поликлинику на севере Москвы. Мама оставила девочку одну, вышла из медицинского учреждения и уехала с ожидающим её сожителем домой. Во избежание идентификации своей личности, мать ребёнка перед поликлиникой надела на лицо медицинскую маску", - сообщили СК.

В настоящее время двухлетняя девочка находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

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Более 40 семей захотели удочерить девочку, брошенную в московской поликлинике

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Теги: девочка, удочерение



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Ранее 18.05.2019 17:29 Мск Мать девочки, подбросившая ребенка в поликлинику, задержана вместе со своим сожителем

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