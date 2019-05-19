16-летнюю фигуристку Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Юная звезда фигурного катания Алина Загитова может попасть под ответственность за вождение без прав. В сториз Instagram спортсменка выложила ролик, как она едет за рулем. На видео 16-летняя фигуристка не была пристегнута ремнем безопасности, кроме того, у нее нет водительских прав - по возрасту.

В МВД по Удмуртии заявили, что госавтоинспекция проводит проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Теперь девушке грозит административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, пишет Фонтанка.