В Екатеринбурге студента могут отчислить из-за участия в акциях протеста

В Екатеринбурге студента могут отчислить из-за посещения митингов в сквере у Драмтеатра. Информация об этом размещена в паблике "Типичный Екатеринбург" ВКонтакте. Предложение "отчислиться по-тихому и уйти в армию" якобы сделал учащемуся УрГУПС заместитель декана. Аудиозапись воспитательной беседы размещена в сообщении.

Там также говорится, что руководство вуза проверяет страницы студентов в соцсетях, чтобы выявить других участников несанкционированных акций протеста, но эта информация носит неподтвержденный характер.