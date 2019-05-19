13 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
сквер около драмтеатра, Екатеринбург, храм святой Екатерины (2019) | Фото: nakanune.ru

В Екатеринбурге студента могут отчислить из-за участия в акциях протеста

В Екатеринбурге студента могут отчислить из-за посещения митингов в сквере у Драмтеатра. Информация об этом размещена в паблике "Типичный Екатеринбург" ВКонтакте. Предложение "отчислиться по-тихому и уйти в армию" якобы сделал учащемуся УрГУПС заместитель декана. Аудиозапись воспитательной беседы размещена в сообщении.

Там также говорится, что руководство вуза проверяет страницы студентов в соцсетях, чтобы выявить других участников несанкционированных акций протеста, но эта информация носит неподтвержденный характер.

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В Екатеринбурге студента могут отчислить из-за участия в акциях протеста

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Теги: сквер у драмтеатра, строительство храма, храм святой екатерины, студент, отчисление



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