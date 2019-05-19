За несколько часов до выхода последней серии "Игры престолов" миллион человек требует переснять финал

Количество поклонников сериала "Игра престолов", требующих переснять последний сезон саги, достигло миллиона. Таково число подписавших петицию. До выхода самой последней серии между тем остается несколько часов.

Напомним, фанаты обвиняют сценаристов в работе спустя рукава. "Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс доказали, что "являются крайне некомпетентными авторами, когда у них нет исходного материала (т.е. книг), к которому можно обратиться", - говорится в тексте петиции. Помимо в целом слабого сценария, в сезоне замечены несколько ляпов. Например, рядом с одной из героинь стоял картонный стаканчик кофе из Starbucks, в другом случае у однорукого персонажа внезапно попала в кадр "чудом выросшая" кисть.

Сейчас петицию подписали уже 1,4 млн человек, и это число продолжает увеличиваться.

Добавим также, что 27 миллионов американцев не придут завтра на работу из-за финала сериала. Столько работников уже известили начальство, что их не будет на работе. Еще часть американцев предупредила об опоздании: серию покажут поздно вечером, и поклонники саги хотят или отпраздновать воцарение любимого персонажа на Железном троне, или оплакать своего любимца, погибшего в борьбе за власть. В любом случае, без долгих обсуждений и споров с семьей и друзьями явно не обойдется.