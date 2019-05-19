"Нападение на Шварценеггера было тщательно спланировано". Организаторы рассказали об инциденте

Организаторы мероприятия, на котором напали на Арнольда Шварцнеггера, рассказали о нападавшем. По их данным, это "безумный фанат", известный подобными выходками.

"Уэйн Прайс, организатор Arnold Classic Africa, считает, что этот инцидент был тщательно спланирован нападающим, ведь он известен полиции в связи с организацией подобных случаев в прошлом", — говорится в заявлении Arnold Classic Africa.

Арнольд Шварцнеггер не намерен выдвигать обвинений. Ранее он сообщил в Twitter, что с ним все в порядке. "Спасибо за беспокойство, но беспокоиться не о чем. Я думал, что меня толкает толпа, что часто случается. Я понял, что на меня напали, только когда увидел видео, как и все вы", - написал он.