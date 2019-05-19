Проверкой инцидента занялось ульяновское подразделение Приволжской транспортной прокуратуры. Свое расследование проведет и инспектор Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации, сообщает ТАСС

Пассажиры отказались продолжать полет в Москву на этом самолете, авиакомпания предоставила им борт большей вместимости Airbus.

Росавиация и прокуратура проверяют инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 в ульяновском аэропорту. Напомним, борт, принадлежащий компании Аэрофлот, прервал взлет на разгоне по полосе из-за сработавшего аварийного датчика. По неподтвержденным данным, сработал отказ гидравлической системы.

Прокуратура и Росавиация проверяют инцидент с Superjet, на котором отказались лететь пассажиры





