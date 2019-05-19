Саудовский король созывает арабов в Мекку из-за проблем с Ираном

Участники Лиги арабских государств и Совета сотрудничества Персидского залива созваны на экстренный саммит. Инициировал "слет" король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Два саммита пройдут в Мекке 30 мая.

Причина срочных мер в обострении ситуации с Ираном, пишет Коммерсант.

Накануне четыре танкера, находившиеся вблизи территориальных вод ОАЭ, подверглись нападению со стороны неизвестных сил. За несколько дней до этого США предупредили о возможных иранских атаках на коммерческие и военные суда.

Два из четырех пострадавших в исключительной экономической зоне ОАЭ (200 морских миль) судов принадлежат Саудовской Аравии.