13 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и Мухаммед бен Салман (2018) | Фото: HASSAN AMMAR / AP

Саудовский король созывает арабов в Мекку из-за проблем с Ираном

Участники Лиги арабских государств и Совета сотрудничества Персидского залива созваны на экстренный саммит. Инициировал "слет" король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Два саммита пройдут в Мекке 30 мая.

Причина срочных мер в обострении ситуации с Ираном, пишет Коммерсант.

Накануне четыре танкера, находившиеся вблизи территориальных вод ОАЭ, подверглись нападению со стороны неизвестных сил. За несколько дней до этого США предупредили о возможных иранских атаках на коммерческие и военные суда.

Два из четырех пострадавших в исключительной экономической зоне ОАЭ (200 морских миль) судов принадлежат Саудовской Аравии.

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Саудовский король созывает арабов в Мекку из-за проблем с Ираном

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Теги: саудовская аравия, саммит, ситуация с ираном



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