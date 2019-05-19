Около Токио может начаться извержение вулкана, который спал 800 лет и проснулся 4 года назад

Зафиксирован рост активности вулкана Хаконэ, расположенного 80 километрами западнее Токио - за ночь произошло около 45 незначительных вулканических толчков.

В радиусе 1 км от долины Овакудани перекрыто движение автомобилей по горным дорогам, прекращена работа канатной дороги, связывающей Овакудани с озером Аси.

Хаконэ это комплекс вулканов в центре острова Хонсю. В двух древних перекрывающихся кальдерах расположено 6 вершин более молодых вулканов. В центре кальдеры находится горное озеро Аси. Комплекс входит в состав Национального парка Фудзи-Хаконэ-Идзу, его ежегодно посещают 20 млн туристов.

Хаконэ проснулся в 2015 году после 800 лет затишья. Тогда было эвакуировано плато Овакудани, где находились в основном туристы. Активность вулкана тогда быстро сошла на нет. Предыдущее извержение относят к 1170 году.