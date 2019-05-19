13 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Франция, &quot;желтые жилеты&quot; (2018) | Фото: GLOBAL LOOK press

Движение "желтых жилетов" пошло на спад - на улицы вышло наименьшее количество людей за полгода

Количество "желтых жилетов", протестующих во Франции, на 27 волне протеста побило антирекорд. Полиция насчитала только 15,5 тысяч протестующих, в том числе 1,6 тыс. в Париже.

Сами желтожилеточники называют ующую цифру в 40 тыс. 497 человек, но признают, что количество митингующих сократилось по сравнению с прошлой неделей почти на 5 тыс.

Погромы прошли на улицах Реймса, сообщает ТАСС. В демонстрациях участвовали более тысячи человек. В середине дня были разбиты и ограблены витрины магазинов, пострадало местное отделение радиостанции France Bleu, полиции пришлось использовать травматическое оружие и слезоточивый газ. Ближе к вечеру стало известно, что во время демонстрации травму головы после падения на землю получила 50-летняя женщина.

Спецсредства пришлось применять стражам порядка и в Тулузе, где на улицы вышли более 2 тыс. человек, в Нанси, в котором собралось около 600 участников протеста, Дижоне и некоторых других городах. Кроме того, сотни "жилетов" отпраздновали продолжающийся уже полгода протест в городах Сен-Назер, Сен-Этьен, Кан, Монпелье и множестве других.

Протесты "желтых" идут уже полгода.

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Движение "желтых жилетов" пошло на спад - на улицы вышло наименьшее количество людей за полгода

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Теги: желтые жилеты, погромы



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