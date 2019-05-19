Как тебе такое, Дональд Трамп? Компания Илона Маска намерена судиться с правительством США

Частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, подала иск против федерального правительства США.

По предварительным данным, у SpaceX есть претензии относительно государственного контракта, однако пока неясно, против какой именно государственной программы закупок протестует компания.

Компания не разглашает детали разбирательства.

Газета.ru пишет, что иск содержит "конфиденциальную и служебную информацию и сведения о выборе поставщиков, не предназначенную для обнародования".

SpaceX занимается разработкой и эксплуатацией космических кораблей, в частности ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, и космического корабля Dragon, предназначенного для пополнения запасов на Международной космической станции. Пассажирская версия корабля Dragon V2 для транспортировки астронавтов на МКС находится в финальной фазе разработки.