Десятки сумок, пакетов и коробок. Как выглядит бюджет небольшого города, изъятый у полковника ФСБ

Сразу несколько пабликов и Telegram-каналов опубликовали видеозапись, сделанную якобы при обыске в доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина. На видео попали десятки сумок, мешков, пакетов, коробок, набитых деньгами. При обысках по делу Черкалина, напомним, обнаружили 12 миллиардов рублей наличными.

Ранее полковника Черкалина обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

Ранее адвокаты Черкалина просили отменить арест своего подзащитного. Однако суд оставил меру пресечения без изменений. Также были арестованы двое его экс-подчиненных. Арест фигурантов дела санкционирован до 25 июня.

12 млрд руб. это сумма, сопоставимая с бюджетом столицы небольшого региона. Например, бюджет Барнаула 12, 7 млрд, Кирова 12,8. Бюджет Самары на какие-нибудь две-три сумки больше - 14,9 млрд. Вот как это выглядит: