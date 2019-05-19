13 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Нил Ушаков, Латвия, партия Согласие (2018) | Фото: all.kpcdn.net

Нил Ушаков считает, что антироссийские санкции отменят: Готовьтесь!

Экс-градоначальник латвийской столицы Нил Ушаков призвал готовиться к отмене санкций, примененных к России после 2014 года.

Политик, баллотирующийся  в Европарламент, посоветовал Риге налаживать контакты с Москвой, как это делает, например Германия. По его мнению, стоит подумать, как выстраивать отношения, подготовиться к отмене санкций.

Напомним, Ушаков был отстранен от поста мэра Риги в апреле текущего года. На момент отставки Ушаков работал на этом выборном посту третий срок. Его обвинили в финансовых нарушениях.

Ушаков последовательно выступает в защиту русского языка, за что не единожды подвергался взысканиям со стороны властей. В апреле 2017 года он пообещал оспорить через Конституционный суд закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык. Ушаков не согласился с отставкой.

 

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Нил Ушаков считает, что антироссийские санкции отменят: Готовьтесь!

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Теги: нил ушаков, рига, санкции



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